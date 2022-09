Brad Pitt arriva sul mercato con Le Domaine: un marchio di prodotti skin care tutto suo basato sugli effetti antiossidanti dell’uva.

Brad Pitt, divo hollywoodiano conosciuto come attore e produttore cinematografico, ha deciso di lanciarsi nel mondo del beauty. In una recente intervista alla rivista Vogue, infatti, ha parlato di Le Domaine, il suo nuovo marchio di prodotti per la skin care routine. Tutti i prodotti sono stati realizzati basandosi sugli effetti antiossidanti, ormai pienamente riconosciuti, dell’uva.

Brad Pitt ha collaborato per questo progetto con la famiglia Perrin, proprietari della nota azienda vinicola Château Beaucastel nel sud della Francia. Un progetto nato molto tempo fa che ha previsto lo studio di 13 diverse varietà di uva per capire quali fossero le migliori da utilizzare. Da queste ricerche sono nati 4 prodotti diversi.

I prodotti di skin care di Brad Pitt

I prodotti Le Domaine sono 4: The Serum, The Fluid Cream, The Cleansing Emulsion e The Cream. I prodotti sono tutti naturali e Brad Pitt ne descrive il profumo come “fresco, delicato e neutro”. La linea è infatti pensata sia per uomini che per donne ed è stata creata con fiori d’arancio, legno di cedro e legno di sandalo.

Sulla qualità del prodotto l’attore spiega: “Non l’avremmo fatto se non fossimo stati sicuri di avere qualcosa di davvero valido, originale e che funzionasse. Mi mandano spesso diversi prodotti da provare ma è sempre roba tutta uguale. Questo ultimo anno ho testato Le Domaine ed ero molto sorpreso del risultato sulla mia pelle, e questo ci ha fatto portare avanti il progetto.“

Le ex fidanzate di Brad Pitt

Nell’intervista a Vogue l’attore ha anche parlato di due sue ex storiche: Angelina Jolie, con cui è stato sposato dal 2014 al2016 e Gwyneth Paltrow, con cui faceva coppia negli anni 90. Le due donne sono rimaste molto importanti per l’uomo e i prodotti sono in parte legati anche a loro.

L’uva utilizzata per il brand è stata infatti coltivata nel vigneto che l’attore aveva acquistato insieme ad Angelina Jolie nel 2012. Per quanto riguarda l’attrice Gwyneth Paltrow, l’attore rivela che è grazie a lei che si è avvicinato per la prima volta alla cura della pelle: “In effetti, a pensarci bene, è stata probabilmente la prima a farmi lavare la faccia due volte al giorno”.

