Dayane Mello sbotta contro Ginevra Lamborghini a proposito di alcune uscite al Grande Fratello Vip sul rapporto con le donne: le parole.

Ospite del GF Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello non ha risparmiato alcune frecciate ai nuovi concorrenti del GF Vip. In modo particolare spiccano le parole nei confronti di Ginevra Lamborghini, presa di mira per le sue dichiarazioni a proposito del debole verso il gentil sesso.

Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini

Dayane Mello

Nei giorni scorsi proprio Ginevra Lamborghini aveva raccontato alcune storie intime passate a proposito di rapporti avuti con altre donne. Per Dayane Mello le parole della ragazza sono studiate a tavolino: “Ho letto un discorso di Ginevra che parlava della cena di Natale, un po’ troppo. Poi le piacciono le donne, A chi non piacciono? Vogliono fare quelle storielle lì lesbiche. Io non sono lesbica ma sono bisessuale, ma non ho problemi a dirlo. Arrivare lì e giocare le stesse carte per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po’ fuori luogo”.

I commenti sul GF Vip sono poi proseguiti: “Io penso che da due giorni ne stanno raccontando di ogni, non risparmiano storie. Tutti raccontano le loro storie, inventano qualche storia triste. Tutto troppo forzato. I personaggi oggi cercano di copiare i precedenti partecipanti, è una cosa sbagliata. Devono essere loro stessi. Non devono essere amici di tutti, e devono dire da subito le cose in faccia”

Infine, la Mello, anche lei ex concorrente del reality, ha raccontato di conoscere Alberto De Pisis: “Lui è molto buono, non è la copia di nessuno, è molto dolce e sincero. Sarà lui la rivelazione del GF”. E sugli altri inquilini: “Luca Salatino mi piace, è carino, sembra vero”.

Di seguito un post Instagram proprio del Grande Fratello con il collegamento con la Mello e non solo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG