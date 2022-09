Un nuovo amore per Johnny Depp che si sarebbe fidanzato con il suo avvocato Joelle Rich. Dopo i rumors passati ci sarebbero delle conferme…

Johnny Depp si è fidanzato con il suo avvocato. Sembra proprio che il noto attore, dopo aver chiuso il processo con la sua ex moglie, Amber Heard, abbia ritrovato la serenità con un’altra donna. Si tratterebbe appunto del suo avvocato Joelle Rich che si è occupata, però, di difendere l’attore nel processo per diffamazione contro il tabloid The Sun a novembre 2020.

Johnny Depp di nuovo fidanzato

Secondo quanto si apprende da U Weekly e da Tmz, quindi, Johnny Depp sarebbe di nuovo sereno e in dolce compagnia. L’attore di ‘Pirati dei Caraibi’ e di altri grandi successi si sarebbe messo alle spalle alle brutte vicende giudiziarie con l’ex moglie e starebbe vivendo una nuova relazione proprio con il suo avvocato.

Non si tratta, come anticipato, dell’avvocatessa che ha fatto vincere all’attore il processo contro Amber Heard, anche se si era parlato di un flirt proprio con lei, Camille Velasquez. Infatti, accanto a Depp ci sarebbe un altro personaggio dello stesso settore, ovvero Joelle Rich che ha seguito il processo per diffamazione (perso) contro il The Sun nel 2020.

La donna è madre di due figli e si sta mettendo alle spalle un matrimonio finito probabilmente una volta conosciuto l’attore. La Rich, inoltre, è diventata “famosa” per aver rappresentato Meghan Markle quando alcuni tabloid britannici pubblicarono la lettera scritta a mano dalla duchessa di Sussex al padre Thomas.

Di seguito un recente post Instagram di Depp:

