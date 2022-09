Renato Zero protagonista di un curioso episodio: il cantante cade dopo aver parcheggiato sulle strisce e non ringrazia chi lo voleva aiutare.

“Renato Zero si è allungato”. Basterebbe questa frase per far venire curiosità, ma se poi vi raccontiamo a cosa si riferisce… Il noto cantante è stato pizzicato, crediamo da una fan, mentre si aggirava con la sua vettura in città. L’artista ha parcheggiato sulle strisce pedonali e, ad un certo punto, è inciampato cadendo a terra davanti a tutti. Da qui il tentativo di un uomo di aiutarlo e le successive polemiche per cosa è avvenuto dopo…

Renato Zero, il filmato e la polemica

Renato Zero

Come detto, in un video pubblicato su Tik Tok dall’utente Kikkarello, è possibile vedere il curioso episodio che ha come protagonista Renato Zero. Il cantante è stato visto parcheggiare la sua auto sulle strisce pedonali e poi dirigersi dall’altra parte della strada probabilmente per una compera rapida. Peccato che camminando, l’artista sia caduto a terra davanti a tutti.

Rialzandosi, con un uomo che ha provato ad aiutarlo, Zero ha trattato un po’ male il signore – che forse gli ha chiesto una foto o un autografo – e ha generato grandi polemiche.

Non solo il comportamento con chi lo ha aiutato ma anche il fatto di aver parcheggiato sulle strisce pedonali ha causato non poche critiche al cantante. “Ma neppure un grazie a quel signore che lo ha aiutato”, ha scritto un utente nei commenti al video su Tik Tok. “Si è allungato davvero ahahh”, ha scritto un altro.

La polemica si è poi spostata sul parcheggio dell’auto: “Ma Renato, non si lascia la macchina sulle strisce”, “Ahi, Ahi, parcheggio vietato”.

Insomma, la caduta è quasi passata in secondo piano. Chissà se Renato Zero risponderà sull’accaduto. Sempre che non si sia trattato di un sosia…

