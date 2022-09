Coming out al GF Vip per Ginevra Lamborghini che si è lasciata andare ad alcune confessioni relative alla sua vita privata…

Già tempo di confessioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Protagonista questa volta Ginevra Lamborghini. Dopo aver parlato del suo rapporto con la sorella Elettra, ecco quello che si può tranquillamente definire un coming out in piena regola.

Ginevra Lamborghini: “Mi piacciono le donne”

Ginevra Lamborghini

Come era prevedibile visto il cast di concorrenti, il Grande Fratello Vip ha iniziato col botto. Protagonista in queste ore anche Ginevra Lamborghini che, confidandosi con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, ha fatto quello che possiamo definire senza problemi un coming out. La ragazza ha rivelato di aver avuto due storie con due donne.

“Mi piaceva e mi sono lasciata andare. Lei non se la viveva bene, questa cosa le smuoveva dei disagi. Ci vedevamo, magari facevamo festa insieme, serata, poi dopo partivano dei gran limoni e palpate, ma quando era il momento di concludere no”, ha ammesso relativamente alla prima donna. “E’ successo dopo un po’ ed è stato molto bello, ma lei ha mantenuto comunque del riserbo. Quasi un senso di colpa”.

“Se ero innamorata? No, non ero innamorata, ma eravamo molto in sintonia mentale. Non eravamo migliori amiche, ma c’era un livello di chimica mentale e complicità bellissimo. Però ho capito che aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica questa storia. Sapevo che sarebbe andata a schifio, Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo adesso è tranquilla”.

La Lamborghini ha poi aggiunto di aver avuto anche un’altra relazione: “Con un’altra ragazza, con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. A me piacciono davvero le donne”.

Di seguito un post di un utente su Twitter colpito dal coming out della Lamborghini:

anche a me ginevra lambo piacciono davvero molto le donne 💋 #GFvip pic.twitter.com/dIago87N7x — FemministaPrepotente🍊 (@sonoprepotente) September 22, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG