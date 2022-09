Ginevra Lamborghini continua a parlare nella casa del Grande Fratello Vip della rottura con la sorella Elettra: “I motivi non li so”.

Cosa si nasconde dietro la rottura dei rapporti tra le sorelle Lamborghini, Ginevra ed Elettra? La prima, poco prima di entrare nella casa del Gf Vip, ha spiegato ad Alfonso Signorini di essere stata l’unica a non essere invitata al matrimonio della sorella e di aver tentato, invano e in più di un’occasione, di ripristinare i contatti con lei. Ad oggi, le due ancora non si parlano e la concorrente del Gf Vip non ne conosce i motivi.

Ginevra Lamborghini e la lite con la sorella Elettra

Conclusa la diretta del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha continuato a confrontarsi con i coinquilini parlando della fine dei rapporti con la sorella più famosa.

Le due non si parlano dal 2019 e, a detta della Lamborghini junior, i motivi di tale rottura non sono mai stati spiegati da Elettra, nonostante l’intervento dei genitori.

“I miei ci hanno provato in tutti i modi – ha confessato ai coinquilini la nuova concorrente del Gf Vip – .Tutti dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando”.

“Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici – ha spiegato ancora tra lo sgomento dei presenti – . Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c’è niente da fare, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi”.

“Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei – ha concluso Ginevra – . È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”.

