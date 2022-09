Triste pagina di gossip per il frontman dei Maroon 5, Adam Levine, sbugiardato su Tik Tok dall’influencer Sumner Stroh, sua amante per un anno.

Solo alcuni giorni fa, la moglie di Adam Levine, Behati Prinsloo, aveva annunciato sui social la terza gravidanza. Nelle ultime ore, però, quello che per lei poteva essere un momento felice, si è trasformato in un vero e proprio inferno. L’influencer Sumner Stroh ha deciso di raccontare su Tik Tok la relazione clandestina vissuta per un anno con il frontman dei Maroon 5 e ha mostrato sui social le prove del tradimento.

Sumner Stroh e la relazione clandestina con Adam Levine

“Ho avuto una storia con l’uomo che sta con una modella di Victoria Secret. Al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po’ ingenua – ha iniziato a raccontare su Tik Tok la Stroh – […] Sono sicura che tutti conosciate Adam Levine, io e lui ci siamo visti per circa un anno”.

Tra loro, tuttavia, ci sarebbe stata una rottura durata molto poco. “Dopo aver smesso di parlargli per mesi, lui è tornato nella mia vita con questo messaggio : ‘Domanda seria. Sto per avere un altro figlio. Vorrei chiamarla Sumner, a te va bene?’ – ha aggiunto ancora la ragazza – . Ero tipo, ‘Sono all’inferno. A questo punto devo essere l’inferno’”.

La scelta di rendere tutto pubblico nasce dal fatto che l’influencer avrebbe dato a delle persone fidate gli screenshot dei messaggi con Levine, ma queste pare abbiano cercato di vendere tutto ai tabloid.

“Volevo gestire tutto in privato, non ho mai voluto farmi avanti, perché ovviamente capisco le implicazioni che derivano dal fare quello che faccio adesso […] essere legata ad una storia come questa so cosa può portare, conosco gli stereotipi – ha continuato lei – . Avevo inviato alcuni screenshot incautamente ad alcuni amici di cui pensavo di fidarmi e uno di loro aveva tentato di vendere tutto a un tabloid. Quindi eccomi qui”.

