Il ruolo scelto da Alfonso Signorini per Giulia Salemi al Gf Vip le calza a pennello e il popolo del web l’ha promossa a pieni voti.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora Giulia Salemi figura nel cast di Alfonso Signorini come esperta social. Toccherà a lei, nel corso delle dirette tv, rintracciare le tendenze della rete e riportare i tweet più significativi sul reality show. Investita di un ruolo importante, la Salemi ha dimostrato di esserne all’altezza portando in tv una vera e propria ventata di freschezza. Il popolo di Twitter l’ha promossa a pieni voti e c’è già chi la vuole nel ruolo di opinionista.

Giulia Salemi, buona la prima al Gf Vip

“La vita è fatta di occasioni, appuntamenti, errori, opportunità, speranze e tanti sogni da inseguire – ha scritto Giulia su Twitter – . Oggi inizio un nuovo viaggio e sono emozionata come se fosse il primo giorno di scuola. Spero di essere all’altezza di questo ruolo e di non deludere nessuno. Giulia”.

Osservandola in diretta tv, il popolo del web non ha potuto far altro che apprezzare la sua preparazione e i tempi televisivi.

“Con tutto il rispetto per le opinioniste ufficiali, per me, alla lunga Giulia Salemi sarà la vera opinionista. Tirerà delle power stoccate, me lo sento”, ha commentato qualcuno, “Giulia Salemi promossa a pieni voti, per me può anche esserci solo lei in studio”, “Giulia Salemi è già sul pezzo, sta nei tempi televisivi, è a suo agio, non ingessata. Datele una conduzione subito.”, hanno continuato a scrivere sui social.

Per Giulia Salemi, dunque, solo grandi applausi.

