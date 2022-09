Ex ragazza di Non è la Rai, Laura Freddi è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2016, ma la sua partecipazione è stata dettata solo dalla necessità economica.

Ricordata come una delle grandi protagoniste di Non è la Rai negli anni Novanta, Laura Freddi è stata uno dei personaggi televisivi più gettonati di quegli anni. Poi la sua carriera ha subito una battuta d’arresto da cui ha tentato di rialzarsi partecipando al reality show per eccellenza: il Grande Fratello Vip. Una scelta, quella, di cui la Freddi non è realmente felice.

Laura Freddi, il Gf Vip e Sonia Bruganelli

Intervistata da Leggo, Laura Freddi non ha nascosto di aver deciso di entrare nella casa di Cinecittà per necessità economica.

Dopo essere stata sulla cresta dell’onda in seguito al successo conferitole da Non è la Rai, la showgirl ha vissuto un momento professionale molto delicato. Il Gf Vip le ha permesso di rimettersi in gioco e ritornare sul piccolo schermo, ma la sua scelta è stata un po’ sofferta.

“L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa – ha confessato – . L’ho poi rivalutato, Il Grande Fratello mi ha avvicinato a un pubblico più giovane”.

Finita nel dimenticatoio dopo Buona Domenica, Laura Freddi ha poi dovuto affrontare una causa di lavoro lunga 12 anni che l’ha particolarmente provata. “[…]Una causa di lavoro lunga 12 anni che si poteva evitare, se non fosse stato per l’avidità e la cattiveria delle persone – ha confessato, definendola il momento più basso della carriera – . Ce l’ho fatta grazie a me, alla mia famiglia e alla devozione a Padre Pio”.

Ad oggi, Laura Freddi è tornata in tv come ospite fissa di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ma il suo sogno resta uno: “Vorrei condurre (finalmente) un programma mio. E mi piacerebbe tornare in teatro”.

