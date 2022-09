Quanto percepisce Orietta Berti per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip? La cifra è da capogiro e ammonterebbe a circa 500mila euro.

Hanno fatto il giro della rete le dichiarazioni di Orietta Berti riguardo i motivi che l’hanno spinta ad accettare il ruolo da opinionista al Gf Vip. Lei ha parlato di “soldi, tanti” e di una prima serata promessale da Mediaset sulla sua carriera. Nel corso della prima diretta tv del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha punto la cantante, mostrandosi un po’ infastidito per tali affermazioni. Lei si è detta dispiaciuta, ma la curiosità sul cachet della Berti non è svanita.

Quanto guadagna Orietta Berti al Gf Vip

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia, il cachet che Mediaset ha offerto ad Orietta Berti ammonterebbe a cifre astronomiche, ma consuete per chi svolge un certo tipo di ruolo davanti al piccolo schermo.

Orietta Berti, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

“Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare – si legge sul portale – . Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”.

Considerato che il Gf Vip terminerà a marzo 2023 per un totale di 50 puntate, il cachet complessivo di Orietta Berti sarebbe davvero importante: ben 500mila euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG