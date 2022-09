Guendalina Tavassi ha raccontato il triste e cupo passato vissuto nel terrore a causa dei comportamenti violenti dell’ex marito.

Parole durissime e un racconto davvero inquietante quello riportato da Il Messaggero su Guendalina Tavassi, nota showgirl ed influencer, che ha ripercorso in tribunale alcune brutte vicende vissute col suo ex marito da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, Umberto D’Aponte, accusato di violenza e maltrattamenti in famiglia.

Guendalina Tavassi e la violenza dell’ex marito

Guendalina Tavassi

Il racconto di Guendalina Tavassi parte dal principio: “Prima della nascita di Salvatore lui veniva a Roma solo nel weekend, ma quando si è trasferito sono iniziati i problemi: svariati tradimenti ed episodi di violenza dovuti alla gelosia era un continuo minacciarmi e denigrarmi anche davanti ai bimbi. Mi diceva che dovevo morire”.

Parole davvero dure che spaventano: “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa. Avevo pausa per i miei bambini che chiedevano al papà di fermarsi e piangevano. Lui faceva cose pericolose e non sapevo come fermarlo. Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: ‘Mamma sta morendo'”.

L’influencer, ex gieffina ed ex concorrente all’Isola dei famosi, ha svelato di aver anche scoperto un tradimento: “Dormiva e mi è arrivato un messaggio di una ragazza che mi riferiva di averlo visto con un’altra. Abbiamo litigato e ha spaccato il vetro della finestra, che è finito nella culla del bambino, che ha iniziato a piangere”.

Una violenza senza precedenti che è stata manifestata anche in presenza di testimoni e per la precisione davanti all’avvocato di lei: “Lo stavo registrando col cellulare perché avevo paura delle sue reazioni. Gliel’ho detto e lui è andato su tutte le furie aggredendomi e rompendo il cellulare”.

