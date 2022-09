Mara Maionchi e il tumore: “Quando l’ho scoperto ero terrorizzata”

Una storia da raccontare e non solo. Mara Maionchi è stata intervistata dalla rivista Fanpage e, sincera e diretta come sempre, spiega la sua battaglia, vinta, col tumore e si prepara al programma ‘Nudi per la vita’.

Mara Maionchi

Mara Maionchi, 81 anni, è stata recentemente intervistata da Fanpage a proposito del programma che la vedrà come conduttrice su Rai 2, ‘Nudi per la vita’, in cui si darà spazio alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per sconfiggere il cancro. La produttrice discografia ha ovviamente parlato anche del suo caso specifico e della battaglia, vinta, col tumore al seno. Ecco come aveva reagito alla notizia della malattia!