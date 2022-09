Nuova stagione di Uomini e Donne, vecchie ruggini: Tina Cipollari attacca immediatamente Gemma Galgani. Ecco cosa è successo.

Riparte col botto ‘Uomini e Donne’. La nuova stagione del format di Maria De Filippi è subito ricominciato con uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Al via, la nota opinionista non ha risparmiato frasi ad effetto e battute sulla Dama scatenando diverse reazioni.

Uomini e Donne, Tina attacca subito Gemma

Tina Cipollari

La nuova stagione di ‘Uomini e Donne’ è subito iniziata col botto. Infatti, tra i primissimi ingressi in studio della prima puntata, oltre a Maria De Filippi e i vari corteggiatori del trono over, ecco arrivare Gemma Galgani. Col suo ingresso non potevano mancare le critiche e gli attacchi di Tina Cipollari.

La donna, infatti, ha subito stuzzicato la Dama per l’estate movimentata e i suoi amori finiti male o mai iniziati: “La più cornuta d’Europa”, ha esordito Tina creando molta ironia.

Gemma, inizialmente, l’ha ignorata dicendo di voler prendere le sue parole come un augurio per il futuro. Poi, ecco altri attacchi: “Ma come parla? Ma ti sei cambiata la dentiera che non capisco una parola di come stai parlando?”.

Insomma, solite scintille che non sono certo finite qui. Infatti, Gemma ha rivisto il suo ex corteggiatore e lo ha lasciato non facendo partire, dunque, una frequentazione. Staremo a vedere come proseguirà l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ della Dama di Torino. Sicuramente le premesse per una nuova stagione scoppiettante ci sono tutte.

Di seguito anche il post Instagram del profilo ufficiale della trasmissione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG