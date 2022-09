La lotta contro il mieloma, il dolore fisico e quello mentale: Giovanni Allevi racconta come sta affrontando la battaglia contro questo male.

Giovanni Allevi continua la sua battaglia contro il mieloma. Una lotta iniziata alcuni mesi fa e che lo stesso compositore aveva annunciato via social ai suoi seguaci. In queste settimane l’uomo ha voluto più volte raccontare le tappe che ne stanno caratterizzando le giornate e anche l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram conferma la sofferenza di queste ore.

Giovanni Allevi e la battaglia col tumore

Come detto, Giovanni Allevi ha parlato ancora ai suoi fan. Il compositore, che in questi mesi ha ricevuto tantissimo affetto da parte di chi lo ama, ha voluto esporsi raccontando come sta vivendo attualmente la battaglia contro il male che lo ha colpito. Nelle sue parole spicca tanta sofferenza ma anche una ventata di coraggio e speranza che potrebbe essere decisiva anche nel percorso medico.

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule”, ha detto Allevi. “Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere bene cosa dirci, ed essere consapevoli dell’enorme potere che abbiamo. Giovanni”, il tutto con una emoticon di un cuore.

Nei commenti al messaggio del Maestro tantissime parole dolci e di vicinanza, segno che sebbene l’uomo stia affrontando tutto questo da solo, in realtà, seppur in modo indiretto, ha il sostegno di tantissime persone.

Una forza che potrebbe davvero dargli modo di realizzare un recente sogno, quello di suonare davanti al suo pubblico una canzone dal nome “Mieloma” che lo stesso artista aveva annunciato in fase di composizione. “Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia”, aveva detto Allevi.

