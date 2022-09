38 anni oggi, Belen Rodriguez festeggia il suo compleanno. Sui social, arrivano anche gli auguri del suo compagno Stefano De Martino.

Una relazione tornata a risplendere dopo diverso tempo. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che dopo qualche mese di segreti (per il pubblico) hanno deciso questa estate di uscire di nuovo allo scoperto e di riprendere la loro relazione. Ecco perché in una giornata importante come quella del 38esimo compleanno della modella argentina, erano molto attesi gli auguri dell’ex ballerino di Amici.

Belen Rodriguez, gli auguri dolcissimi di Stefano De Martino

Belen Rodriguez

E così, nel giorno del 38esimo compleanno di Belen Rodriguez, ecco puntualmente arrivare gli auguri del vecchio-nuovo compagno Stefano De Martino. L’uomo, padre dei giovane Santiago, primo figlio dell’argentina, ha scelto una dedica molto dolce sui social. “Tanti Auguri Vita”, ha scritto Stefano a correo di una fotografia in cui la showgirl è stata immortalata in un campo di girasoli, al tramonto.

Diversi i commenti e i like ricevuti dal post dell’uomo così come quasi immediata sembra essere stata la replica della modella.

Infatti, poco dopo il post di De Martino, la Rodriguez si è mostrata nelle storie Instagram negli studi di ‘Tu si que vales’, il programma tv che la vede come conduttrice e che sta registrando proprio in questi giorni, con in mano un mazzo di girasoli che sembra proprio sia arrivato dal suo ex marito.

Ad accompagnare l’immagine la scritto “Tanti auguri a me”. Che ci sia sotto lo zampino di De Martino? Non lo sappiamo, ma sembra molto possibile…

Di seguito il post Instagram di De Martino per la sua dolce metà:

