L’amato cagnolino di Paris Hilton è attualmente disperso e la nota star è disperata e sta mobilitando tutti per ritrovarlo.

Sono ore di ansia e preoccupazione in casa di Paris Hilton. La nota star è davvero disperata perché il suo fedele amico a quattro zampe Diamond Baby è al momento disperso. Ad annunciarlo è stata la stessa donna sui social con diversi messaggi pubblicati e condivisi nelle sue stories. Si tratta di un Chihuahua che molto spesso la accompagna anche nelle uscite pubbliche ufficiali.

Paris Hilton disperata per lo smarrimento del suo cane

Paris Hilton

“Ero a un servizio fotografico e stiamo cambiando casa. Uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta”, ha detto Paris Hilton nel recente post Instagram nel quale ha denunciato la scomparsa del suo fedelissimo amico a quattro zampe. “La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato a cercare in lungo e in largo in tutto il mio quartiere e sono andati di porta in porta, ma non l’abbiamo ancora trovata. Chiunque abbia mai amato un animale domestico e perso capirà questo dolore che sto provando: il mio cuore è spezzato”.

Parole a cui hanno fatto seguito la richiesta di informazioni a chiunque avesse notizie o qualsiasi cosa utile per ritrovarlo. La donna è davvero disposta a tutto per riabbracciare il piccolo amico a quattro zampe tanto che ha assunto un investigatore privato e starebbe anche facendo uso di droni molto costosi per aiutare nelle ricerche.

Sebbene la donna abbia reso noto solamente nelle scorse ore lo smarrimento del piccolo cagnolino, sembra che la scomparsa risalirebbe a cinque giorni fa nella zona di Beverly Hills vicino a Mulholland Drive e Clarendon Road, quindi si potrebbe escludere il rapimento per eventuale riscatto o estorsione.

Di seguito il post Instagram della donna con le immagini del piccolo cagnolino:

Riproduzione riservata © 2022 - DG