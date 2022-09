Un menu molto particolare per il figlio di Rosa Perrotta: sui social arrivano molte critiche e domande. La spiegazione.

Rosa Perrotta ha raccontato alcune curiosità del rientro a scuola di suo figlio Ethan. In modo particolare l’influencer e modella si è soffermata sul menu dell’asilo con tanto di foto in riferimento a tutti i particolari alimenti a disposizione dei ragazzi. Una varietà di cibi da far invidia quasi ad un ricevimento. Ecco perché la stessa donna ha dovuto fare i conti con diverse domande e critiche che hanno portato anche ad una spiegazione.

Rosa Perrotta e il ricco menu dell’asilo del figlio

Rosa Perrotta

Come detto, il menu giornaliero dell’asilo del figlio di Rosa Perrotta è composto da alimenti ricercati e prodotti di qualità (hummus, falafel, cous cous di verdure, riso thai e moussaka di melenzane, sformato di miglio con crema di lenticchie rosse…). Alimenti molto particolari che hanno suscitato tante reazioni dalle persone che seguono la donna sui social.

Da qui anche la spiegazione della giovane mamma: “Guardate, faccio queste storie perché la vostra reazione è stata anche un po’ la mia. Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no”.

Le reazioni a cui fa riferimento la Perrotta sono messaggio come ‘Neanche al mio matrimonio un menu così’, o altre critiche alle quali lei ha voluto rispondere: “La loro cucina non si fa chiamare neppure cucina ma ‘Atelier del gusto'”.

Le parole della donna però si soffermando anche sul suo ragazzo che, a quanto pare, non apprezza particolarmente questi sapori: “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare. Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e imboccandolo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna insieme ai figli:

