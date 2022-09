Prima uscita per le vie del centro di Roma da parte di Ilary Blasi dopo le vicende, ormai note, con Francesco Totti. Ecco dove è andata.

L’addio a Francesco Totti, la querelle relativa ai tradimenti o presunti tali. Adesso, qualche possibile frecciatina ma anche la prima uscita pubblica per le vie del centro di Roma. Parliamo ovviamente di Ilary Blasi che in queste ore ha pubblicato su Instagram alcune storie che la mostrano aggirarsi per le strade della Capitale in compagnia di un’amica.

Ilary Blasi, prima uscita pubblica in centro a Roma

Ilary Blasi

Come anticipato, Ilary Blasi si è concessa un’altra giornata da turista in giro per la sua Roma. La showgirl, che ieri aveva visitato “La Vaccheria” all’Eur, senza farsi scappare l’occasione di quella che è sembrata una frecciatina verso l’ex marito, oggi ha fatto una passeggiata in centro.

La conduttrice si è fermata davanti alla Fontana di Trevi, prima di fermarsi a pranzo da un amico. L’ultima volta che aveva pubblicato delle foto dal centro di Roma era insieme a Totti e questa può quindi definirsi la prima uscita pubblica ufficiale dopo la separazione.

Capitolo ex, dunque, chiuso e spazio a sorrisi con un amica. La donna in questione è Vanessa Sillano, imprenditrice proprietaria di un’azienda che vende costumi da bagno online. Insieme a lei, la Blasi è andata a vedere appunto la Fontana di Trevi cercando di passare inosservata tra i turisti presenti. “Ci siamo solo noi, è stata una bella idea”, ha detto ironicamente all’amica la presentatrice mentre riprendeva le tantissime persone ferme ad ammirare la fontana.

Successivamente, arrivata l’ora di pranzo, le due amiche si sono spostate alla ricerca di un posto dove mangiare e hanno raggiunto il ristorante ‘L’Archetto’ da Alessandro, un amico della ex signora Totti.

