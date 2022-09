Orietta Berti al Gf Vip per soldi? Alfonso Signorini non ci sta e la “punge” in diretta tv. Lei si dice dispiaciuta per essere stata fraintesa.

Orietta Berti ha salutato la Rai e Fabio Fazio per approdare a Mediaset come opinionista del Grande Fratello Vip. Ma non solo. La cantante, intervistata dal Messaggero qualche giorno prima dell’esordio nel reality show, aveva ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini per il compenso offertole. “Soldi. Tanti – ha detto lei al quotidiano, parlando del cachet promesso da Mediaset – . E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda”.

Orietta Berti dispiaciuta, le scuse in diretta tv

Le parole di Orietta Berti, però, non sono piaciute ad Alfonso Signorini che, approfittando della diretta tv con il Grande Fratello Vip, ha preferito fare chiarezza.

Dopo aver presentato la prima opinionista, Sonia Bruganelli, ha chiamato accanto a sé anche la Berti. “Allora non è solo una questione di soldi?”, ha domandato ironico il conduttore. Ma la cantante non ha esitato ad accusare i giornalisti di aver mal interpretato le sue dichiarazioni.

“Avere letto quella cosa mi è dispiaciuto molto, non mi è piaciuto si sia scritto che ho accettato solo per soldi – ha commentato – . Ho accettato perché alla mia età come avrei potuto rifiutare una proposta del genere?”.

