Prime rivelazioni nella casa del Gf Vip: Patrizia Rossetti confessa di essere in astinenza da quattro anni nonostante sia corteggiatissima, ma solo dai più giovani.

Signora della tv e delle televendite, Patrizia Rossetti ha scelto il Grande Fratello Vip per ritornare sul piccolo schermo. Entrata in grande stile nella Casa di Cinecittà, ha mostrato fin da subito verve e grande ironia. Così, interrogata sulle abitudini notturne, Patrizia ha ammesso di non sapere se russa o meno perché dorme da sola da ben quattro anni. “Sono quattro anni che non batto un chiodo e che non dormo con nessuno”, ha scherzato lei scatenando le risate dei presenti.

Patrizia Rossetti single: ecco perché

Finito il matrimonio con l’ex marito Rudy Londoni, Patrizia Rossetti pare non sia riuscita a trovare un altro compagno con cui condividere la quotidianità. Eppure, sembra che i corteggiatori non le manchino.

“Mi sono chiusa d 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? – ha svelato lei – . Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale”.

Per lei, infatti, è importante sentire il trasporto nei confronti di una persona, sebbene le piacerebbe vivere i rapporti con leggerezza come molte sue amiche che si divertono su Tinder.

“Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile – ha spiegato la Rossetti – […]L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. […]A me non basta una nottata e via, voglio anche altro […] Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello”.

