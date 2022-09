Che ci faceva Sandra Oh ai funerali di Stato della Regina Elisabetta? L’attrice di Grey’s Anatomy con la delegazione canadese: svelato il motivo.

Nella giornata di ieri, 19 settembre, la Gran Bretagna e tutto il mondo hanno salutato per sempre la Regina Elisabetta. I funerali di Stato si sono svolti in diretta tv e sono stati tantissimi i leader politici ed esponenti delle case reali europee che hanno preso parte ad un evento che rimarrà nella storia. Tra le personalità che hanno spiccato alla cerimonia, anche l’attrice sudcoreana Sandra Oh. Ma a cosa è stata dovuta la sua presenza?

Sandra Oh nella delegazione canadese: ecco perché

L’attrice, nata in Canada da genitori sudcoreani, ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta perché è stata nominata Ufficiale dell’Ordine del Canada lo scorso giugno.

Il prestigio le è stato conferito per la sua carriera artistica in Patria e all’estero, ed è un’onorificenza istituita proprio dalla Regina Elisabetta nel 1967 per rendere merito a tutti coloro “il cui servizio modella la nostra società, le cui innovazioni accendono la nostra immaginazione e la cui compassione unisce le nostre comunità”.

Svelato, dunque, il motivo per cui Sandra Oh ha partecipato ad una cerimonia così sentita come quella che ha raccontato l’ultimo saluto alla Sovrana che per 70 anni ha governato il Regno Unito.

