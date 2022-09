Grande assente della nuova stagione del Grande Fratello Vip è Adriana Volpe che, salutata in diretta da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, ha scelto il silenzio.

Che non corra buon sangue tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è cosa nota già dalla passata edizione del Gf Vip. Nelle ultime settimane, però, pare che anche i rapporti tra la conduttrice e Alfonso Signorini si siano incrinati a causa delle decisioni del conduttore, che ha preferito assegnare a Orietta Berti il ruolo da opinionista. Le continue liti tra la Volpe e la Bruganelli, infatti, pare abbiano reso l’edizione passata del Gf Vip difficile per Signorini che, al momento della scelta del nuovo cast, ha preferito continuare ad avere accanto la moglie di Paolo Bonolis.

Adriana Volpe non replica al saluto di Signorini

Poche ore prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha voluto ricordare su Instagram la sua esperienza da concorrente nella Casa.

“Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del Gf Vip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore”, ha scritto la conduttrice facendo attenzione a non rivolgere alcun pensiero al conduttore e alle nuove opinioniste del reality show.

Intanto, in apertura del Gf Vip, Signorini ha chiamato vicino a sé Sonia Bruganelli definendola come “l’opinionista che è sopravvissuta alla scorsa edizione”. Una frecciata, neanche troppo velata, nei confronti della Volpe, poi salutata in diretta dai due.

Il pubblico, tuttavia, pare essere dalla parte di Adriana tanto che il suo ultimo post Instgaram è stato inondato di messaggi di affetto da parte dei telespettatori.

