Arianna Volpe e Sonia Bruganelli si sono finalmente scontrate davanti alle telecamere dello studio del Grande Fratello Vip: a far da giudice c’è Alfonso Signorini.

L’aria di conflitto permeava l’aria dello studio del Grande Fratello Vip già da tempo, e non era certo un mistero che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli fosse già sbocciato da tempo il seme della discordia. In molti anticipavano che le due opinioniste si sarebbero chiarite proprio davanti alle telecamere del GF e in effetti così è stato, con tanto di luci soffuse e pop corn per le due partecipanti.

Non dimentichiamo che la Bruganelli aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Magalli, i cui trascorsi con la Volpe portarono quest’ultima non solo a divorziare con la Rai, ma anche a finire in tribunale. Non sorprende, infatti, che la Volpe avesse commentato lo scatto con alcune parole velenose. Insomma, il conflitto tra le due era inevitabile.

Il litigio

“La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli” spiega Sonia Bruganelli. Lui mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello e mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica, alla fine questo è il suo lavoro.”

Dopodiché si rivolge direttamente ad Adriana: “E poi non sei stata molto carina a dire ‘Dio prima li fa e poi li accoppia’ visto che pr otto anni non hai fatto altro che parlare male di Magalli”. La Volpe, dal canto suo, non accusa affatto il colpo. “Trovami una sola frase o un video in cui ne parlo male, non esistono” risponde. “C’è una bella differenza tra difendersi e offendere. Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica“.

A questo punto è Sonia Bruganelli a prendere la palla al balzo per rispondere ad Adriana Volpe per le rime: “”Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno! Non siamo amiche“.