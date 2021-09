Harry e Meghan sul palco del Global Citizen Live di New York hanno chiesto che i vaccini siano estesi anche a i paesi più poveri.

Harry e Meghan, dopo la nascita di Lillibeth Diana, hanno ripreso a viaggiare per i loro impegni umanitari. In questi ultimi giorni sono stati a New York dove, in occasione del Global Citizien Live a Central Park, hanno portato avanti il loro impegno nella campagna vaccinale.

“La distribuzione dei vaccini riguarda i diritti umani,” hanno ribadito il duca e la duchessa del Sussex sul palcoscenico internazionale. Harry e Meghan hanno espresso la necessità di vaccinare anche le aree più povere del pianeta, gravemente colpite dalla pandemia. Il loro intervento è stato accolto con un’ovazione dal pubblico presente.

“Ma è sbagliato che gran parte della fornitura di vaccini sia andata finora solo a 10 nazioni ricche e non a tutti altro,” ha ribadito Meghan Markle, vera leader del discorso, sul palco con un elegantissimo vestito bianco firmato Valentino “Non va bene.” Il duca e la duchessa hanno sottolineato l’urgenza di una liberalizzazione dei vaccini anti-Covid.

Ma l’impegno degli ex reali non si limita alla sensibilizzazione riguardo la campagna vaccinale. Harry e Meghan hanno donato una cifra pari a 25mila dollari ai ristoratori colpiti dalla crisi pandemica.

L’immagine degli ex reali sembra essere riabilitata dopo un’intervento del genere, l’impegno umanitario agli occhi del pubblico è più importante di qualche scaramuccia con la regina Elisabetta. Per tutta la durata dell’intervento Harry stringeva la mano di Meghan, sembrava un po’ a disagio. Lei invece no, Meghan Markle è nata per stare sui palcoscenici: forse per questo ha ripudiato la casa reale, che gettava un cono d’ombra sui riflettori destinati a illuminarla.

Dopo l’addio all’Inghilterra, ora il nuovo ambizioso obiettivo di Harry e Meghan è salvare il pianeta.