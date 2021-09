Il duca e la duchessa del Sussex sono apparsi di nuovo insieme in pubblico, per la prima volta dopo due anni. Sono pronti per partecipare a uno show a Central Park a sostegno della campagna vaccinale.

Autunno a New York per Harry e Meghan, che passeggiano mano nella mano per le strade della Grande Mela. Il duca e la duchessa del Sussex hanno dato il via al loro soggiorno a New York con una visita al World Trade Center. Si tratta della prima uscita pubblica della coppia da oltre due anni, tanto tempo infatti è passato dal trasloco oltreoceano.

Harry e Meghan non sono passati inosservati. La loro passeggiata pubblica tra i grattacieli della Grande Mela ha infatti attirato orde di fans, confermando il loro ruolo ormai affermato di celebrities. E’ stato necessario schierare un gruppo di agenti di polizia per proteggere la coppia.

I due, vestiti di nero ed elegantissimi, hanno visitato il One World Observatory, al 100-101 piano, del nuovo World Trade Center. Dopo un incontro amichevole con il sindaco di New York, Bill De Blasio, Harry e Meghan avrebbero proseguito il loro tour newyorkese per visitare altri luoghi iconici della città.

L’evento newyorkese

Il giorno cruciale del loro soggiorno a New York sarà sabato, quando il duca e la duchessa del Sussex presenzieranno al Global Citizen Live, un evento mondiale in diretta da Central Park. Accanto ad Harry e Meghan a sostenere la campagna vaccinale ci saranno molte altre celebrities, tra cui Elton John, Ed Sheeran e Kylie Minogue. L’evento a scopo benefico si propone di raccogliere una somma consistente, al fine di inviare un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid alle nazioni più bisognose. Dopo il successo della campagna Vax Life Harry e Meghan sono ancora in primo piano nella lotta alla pandemia.