La compagna di Valentino Rossi si mostra bellissima e con il pancione alla Fashion Week, tutti gli occhi sono puntati su di lei.

La bellissima Francesca Sofia Novello, compagnia di Valentino Rossi si mostra con il suo pancione alla Fashion Week. Sensuale e alla moda, anche in gravidanza non rinuncia allo stile e farsi fotografare e ammirare. Aspetta una bambina per la felicità del “The Doctor” e presto diventeranno genitori.

Francesca Sofia Novello è bellissima con il pancione

Dopo aver sfilato alla Mostra di Venezia, con un bellissimo completo Denim firmato Alberta Ferretti, Francesca Sofia Novello posa alla Fashion Week mostrando le tenere rotondità della gravidanza. Il suo scatto incanta tutti e nonostante non sia venuta per sfilare ma per fare da spettatrice, tutti gli occhi e i flash dei fotografi sono rivolti su di lei, che ruba la scena. In qualche modo sfila in mezzo alle numerose persone che non perdono tempo ad ammirarla nel suo completo azzurro polvere, elegante e in forma come sempre. Dopo una lunga giornata torna in albergo per sentire il suo Valentino con Facetime, i due sembrano sempre più affiatati e innamorati, pronti per il grande passo di diventare genitori. La bambina la cui nascita è stata annunciata sui social, dovrebbe arrivare nella primavera del 2022.