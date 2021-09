Continua il giro di visite a Milano per l’influncer che continua a preoccupare i fan con le sue stories che rivelano delle preoccupazioni riguardo la propria salute.

In queste ore, Giulia De Lellis ha nuovamente allarmato i fan con stories di visite mediche e frasi non sempre propositive. Non è del tutto chiaro cosa stia succedendo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo non fa che fare su e giù per accertamenti e controlli medici.

Giulia De Lellis: “Ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù”

Nelle stories di Instagram, Giulia De Lellis si mostra in un scatto inquadrando le gambe, in una sala d’ospedale e dichiara: “Solita stanza d’attesa snervante”. Dunque, l’ennesimo controllo per l’influencer che dichiara ai fan di essere preoccupata per alcuni risultati: “Eh che oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando piano piano altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Tranquilli. Teniamo a mente che la vita è veramente così preziosa ed imprevedibile, ok?” Come se non bastasse l’influencer continua con una frase davvero emblematica che non chiarisce totalmente la situazione che sta vivendo: “Oggi una delle donne più forti, ma che probabilmente di così forte raramente incontrerò mai mi ha detto che Dio le brutte persone non se le prende mai… e ca..o ha proprio ragione”. E ancora: “… siamo grati alla vita, un po’ di più!”. Nonostante queste frasi, la De Lellis dichiara che il peggio è passato è quindi auspicabile pensare che non siano situazioni troppo gravi.