Il campione Gregorio Paltrinieri si è fidanzato ufficialmente con Rossella Fiamingo, i due si sono conosciuti e innamorati questa estate e sono innamorati persi.

Ai microfoni di ANSA, il campione Gregorio Paltrinieri rende ufficiale la sua storia con Rossella Fiamingo e racconta dei dettagli della loro storia d’amore. Durante il caldo estivo, tra mare sole e relax i due si sono innamorati e ora stanno insieme ufficialmente, dichiarandosi felici e entusiasti della loro relazione.

Gregorio Paltrinieri innamorato perso di Rossella

Dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Tokio 2020 conquistando l’argento e il bronzo, Gregorio Paltrinieri si è goduto delle meritate vacanze estive. Proprio in occasione della bella stagione, il campione si innamora di Rossella Fiamingo e dichiara: “Innamorato? Si, è successo tutto questa estate, io e Rossella stiamo bene insieme e va bene così. Mi sono divertito era tanto che non staccavo e abbiamo fatto un bel giro, ci siamo divertiti. Stasera non c’è, ma ci vediamo domani. Se ho fatto un miracolo ai Giochi? Anche io lo penso. Apprezzo sempre di più di quello che ho fatto. È stata una bellissima esperienza, l’Olimpiade ti regala sempre grandi emozioni“. Gregorio e Rossella sembrano fare davvero sul serio e si dichiarano felici e innamorati.