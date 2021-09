L’ex gieffina e attrice racconta di aver affrontato una grave dipendenza dall’alcol e di esserne uscita grazie alla sua famiglia.

Jane Alexander ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, ha confessato di aver avuto problemi di dipendenza dall’alcol a Oggi è un altro giorno. Lo ha superato grazie alla sua famiglia e al supporto del suo compagno, a Serena Bortone racconta i dettagli del suo dramma e di come n’è uscita.

Jane Alexander: “Bevevo e anche tanto. Bevevo sempre”

L’attrice di origini anglo-irlandesi, Jane Alexander, rivela a Oggi è un altro giorno di aver attraversato una grave dipendenza dall’alcolismo. Ai microfoni di Serena Bortone rivela racconta cosa ha passato e come è riuscita a combattere questa malattia: “

Bevevo e anche tanto. All’inizio era tutto ok, poi ho cominciato a sentirmi male. Bevevo sempre: quando ero felice e quando ero triste. Uscivo a pranzo e tornavo alle 3 di mattina senza mai smettere di bere. Ho capito da sola che c’era un problema.” L’ex concorrente del GF Vip poi svela come è riuscita a superare tutto: “Quando si sbaglia lo si riconosce, ed è importante saper interrompere tutto. L’amore di Gianmarco mi ha aiutato tantissimo, anche durante le sedute di ‘alcolisti anonimi’. Ora sono una persona felice, ne sento la mancanza ma so di dovermi limitare e ci riesco.“