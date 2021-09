Elettra Lamborghini è stata vittima di un curioso incidente, è stata morsa da un cane sul fondoschiena.

Elettra Lamborghini, o meglio il suo fondoschiena è stato vittima di un incidente molto particolare. La cantante pop è stata morsa da un cane proprio nella parte del corpo che più ha fatto discutere e che usa maggiormente nelle sue esibizioni. Elettra sta bene ma il suo morale non è stato altrettanto fortunato.

Elettra Lamborghini è stata morsa da un cane sul suo fondoschiena: le dichiarazioni sui social

Un evento di certo insolito per Elettra Lamborghini che, sui social, racconta di essere stata morsa da un cane. I segni sul fondoschiena sono abbastanza evidenti ma non profondi e la cantante racconta l’accaduto nelle stories: “Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi. Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…” A questo punto, la sensuale cantante rivela di aver ricevuto un morso proprio lì e scrive: “Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male”. La delusione per Elettra è tanta che sostiene di aver sempre ricevuto delle coccole dagli amici a quattro zampe e che un cane le abbia morso “la chiappa”, come dichiara lei, è alquanto insolito.