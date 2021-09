la showgirl Michela Coppa sta per partorire, le acque si sono appena rotte e lo rivela ai suoi follower su Instagram.

La conduttrice e showgirl sta per partorire. Con una storia Instagram a sorpresa rivela che l’attesa è finita e che il suo bambino sta per nascere. Il frutto dell’amore con l’imprenditore Christian Milia sta per venire alla luce e la rivelazione è stata condivisa con i follower.

Michela Coppa e Christian stanno per diventare genitori: manca davvero poco

Scorrendo le stories di Michela Coppa, ce n’è un’ultima che attira l’attenzione del web. Una foto la ritrae con il braccialetto e la tenuta da ospedale e la dichiarazione: “Ragazze abbiamo rotto le acque. Ci siamo!”. Il travaglio è quindi iniziato per la showgirl che darà presto alla luce il suo bambino.

Sempre su Instagram aveva annunciato di essere incinta con un lungo post: “Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!”