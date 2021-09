L’ex modella ultra 50enne ha subito un effetto collaterale ad un intervento chirurgico che l’ha sfigurata, costringendola ad abbandonare le scene.

Linda Evangelista è stata una bellissima modella cult anni’90, la sua carriera ha subito un colpo d’arresto a causa di un dramma. L’ex modella è stata sfigurata a causa di un intervento chirurgico andato male che non le consente di sentirsi più se stessa e di poter apparire sulle copertine e sulle scene.

Linda Evangelista: “Non sembro più me stessa”

La modella ultra 50enne, Linda Evangelista, è ormai sparita da qualche tempo dal mondo della moda, la ragione è da rintracciare in un intervento per rimuovere del grasso che ha provocato un effetto collaterale molto raro, definito iperplasia adiposa paradossale. La conseguenza è un aumento di grasso invece che una diminuzione. A causa di questo intervento, nonostante abbia cercato di farne alcuni correttivi, Linda Evangelista non è riuscita più a tornare se stessa ed è sfigurata. Il dramma che vive è davvero grande e l’ex modella dichiara: “Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla mia porta a testa alta, nonostante non sembri più me stessa”. Un dolore davvero molto grande per Linda che vive un disagio personale davvero forte.