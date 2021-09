Manila Nazzaro fa una rivelazione su Carmen Russo ai coinquilini della casa del GF Vip, ma non si accorge che lei stava ascoltando ogni cosa.

Manila Nazzaro è stata protagonista di una gaffe all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex Miss Italia ha definito “noiosa” Carmen Russo senza accorgersi che l’ex ballerina era dietro di lei che ascoltava tutto. Quale sarà stata la reazione di Carmen?

Manila Nazzaro: “Ho scritto che Carmen Russo è noiosa”

Facciamo un passo indietro, il Grande Fratello Vip 6 manda una lettera ai “vipponi” della casa con una prova fresca fresca di giornata. Nel comunicato si legge: “Vip, sono passati ormai alcuni giorni e ognuno di voi ha già avuto modo di legare con qualcuno…ma forse non con tutti. È arrivato il momento di fare un ‘primo bilancio’ dei vostri coinquilini. Dovrete associare a ognuno dei vostri compagni un pregio e un difetto, scegliendoli tra quelli proposti dal Grande Fratello. Buon bilancio!”.

Questa prova ha messo in crisi tutti nella casa più spiata d’Italia ma c’è una concorrente che proprio non ha retto, ed è proprio la bella Manila Nazzaro. Infatti, nel parlare con i suoi coinquilini della prova ha rivelato di aver definito “noiosa” Carmen Russo ma non si accorge che mentre parla era proprio dietro di lei. A questo punto, con ironia Carmen le chiede: “Io sono noiosa?” ma l’ex Miss si giustifica dicendo che appunto lo ha scritto tanto per fare la prova e che non sapeva che cosa scrivere. L’ex ballerina ha comunque preso tutto con ironia e un sorriso. Ci saranno ripercussioni tra le due?