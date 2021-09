Si annunciano grandi festeggiamenti in Inghilterra per le sette decadi di regno di Elisabetta II. Il Giubileo di platino si terrà a maggio 2022.

Grande festa alla corte di The Queen. La regina Elisabetta si avvicina alla più grande celebrazione reale della storia moderna: a maggio 2022 Queen Elizabeth festeggerà il Giubileo di platino in occasione dei 70 anni di regno.

Saranno quattro giorni di festa, celebrazioni e cerimonie ininterrotte. I preparativi per l’atteso evento sono iniziati da tempo, e si vocifera di uno spettacolo in pompa magna in cui saranno ingaggiati oltre 1000 ballerini internazionali e 500 cavalli. Nelle celebrazioni saranno inoltre coinvolte anche celebrities britanniche, come Helen Mirren, Judie Dench e Stephen Frye.

Il Giubileo di platino sarà uno spettacolo molto teatrale che vedrà coinvolti performer provenienti da tutto il mondo, con l’intenzione di riflettere la diversità del Regno Unito. India, Svizzera, Canada, Azerbaigian, Bahrein, tra le nazioni coinvolte. Nella grande festa a corte non mancheranno neppure degli elementi in stile Bollywood.

La regina Elisabetta, oggi 95enne, sfodera il suo sempiterno sorriso. Lei, la regina più longeva del Regno Unito, che sembra farsi beffe della storia e dello scorrere del tempo. Arriverà al Giubileo di platino e oltre The Queen, altroché, lei con il suo incrollabile aplomb è una garanzia di immortalità. Sembra pronta a tagliare molti altri traguardi; come si dice in questi casi, cara Regina Elisabetta le auguriamo altri 100 di questi giorni.