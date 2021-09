Luca D’Alessio, figlio del celebre cantautore, non è riuscito a trattenere l’emozione sul palco del talent show. E ha parlato del rapporto con suo padre.

Essere figli d’arte è in effetti più una condanna che un onore. Lo dimostra il caso di LDA, alias Luca D’Alessio, terzogenito del celebre Gigi. Il diciottenne è entrato nella scuola di Amici con l’intento di mettersi in gioco come molti altri ragazzi della sua età; ma per lui la strada è ancora più in salita, perché deve innanzitutto scrollarsi di dosso l’etichetta di “raccomandato“.

Luca D’Alessio ha superato le prime selezioni e aspira a competere nel famoso talent show musicale. In un primo incontro con il coach Rudy Zerbi, il ragazzo ha lasciato emergere tutta la sua fragilità. Luca ha parlato del suo rapporto con il padre e ha confessato:

“Vorrei che le persone vadano da mio padre Gigi e gli chiedano: ‘Ma tu sei il padre di LDA’.

La determinazione di Luca D’Alessio ha strappato un sorriso a Rudy Zerbi. Dimostra tutta la determinazione e la testardaggine di un ragazzo che vuole emergere da sé, contando solo sulle proprie forze.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha aggiunto che non tutto è bello come appare all’esterno:

“Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti.”

Una chiara dimostrazione di questo è il fatto che il ragazzo sia stato travolto dalle polemiche dopo la sua entrata nel reality. Tutti lo accusavano di essere un raccomandato. E’ dovuto intervenire in sua difesa il fratello Claudio, che ha ribadito il valore della meritocrazia.

Per Luca D’Alessio la strada per il successo sembra essere ancora più in salita: perché per dimostrare il suo valore dovrà oscurare quello del padre, un grande nome della musica italiana.