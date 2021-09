Questa mattina Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati colti in un tenero momento nella stanza blu. Ma un dubbio attanaglia i telespettatori: c’è stato il bacio?

La coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta tenendo il pubblico del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso. L’intesa tra i due sembra salire in un crescendo di intensità. Dopo le coccole in piscina, oggi un nuovo particolare ha catturato l’attenzione dei fan.

Stamattina Manuel Bortuzzo ha ricevuto un dolce buongiorno da parte di Lulù. I due sono stati infatti sorpresi dalle telecamere del GF Vip mentre dormivano insieme, scambiandosi coccole e tenerezze. C’è chi afferma che ci sia stato persino un bacio tra loro.

Il dubbio permane e non è stato completamente dissolto dalle riprese offuscate delle telecamere. Che ci sia del tenero tra i due è ormai certo, e la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra esplodere in un crescendo di feeling. Ma bacio o non bacio? Secondo quanto riferito dalla stessa Lulù durante delle chiacchiere in giardino il bacio ci sarebbe stato, eccome. E sembra che il nuotatore l’abbia gradito.

Il video integrale qui: