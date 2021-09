La crescente intesa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta facendo sognare il pubblico.

Nella casa del GF Vip gli amori non mancano mai. A far sognare i telespettatori in questa sesta edizione è la nuova coppia formata dal campione di nuoto Manuel Bortuzzo e dalla principessa etiope, Lulù Selassiè.

I due sembrano vivere un’intesa sempre più crescente tra le mura della casa più spiata d’Italia. Coccole, carezze e parole sussurrate che fanno sognare il pubblico da casa con un’autentica love story in presa diretta. Negli ultimi giorni i due ragazzi sono sempre più vicini; in particolare in piscina, dove si sono accarezzati e stretti sotto gli occhi degli altri concorrenti.

Del resto Manuel Bortuzzo aveva dichiarato fin dalla prima clip di presentazione di voler trovare l’amore nella casa del GF Vip. “Chissà se troverò l’amore,” aveva detto sognante. E forse Cupido ha colpito nel segno.

Le attenzioni tra lui e Lulù sono inequivocabili, e non sono passate inosservate dagli altri concorrenti. Quando Alfonso Signorini li ha interrogati, come un prof o un papà premuroso, chiedendo cosa ci fosse tra loro, Manuel si è limitato a rispondere:

“Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme.”

Fanno sognare i rossori e gli occhi brillanti di questi due ragazzi, giovani e innamorati e ancora pronti ad emozionarsi per una stretta di mano. Un amore davvero da film, come piace a Manuel Bortuzzo, tra l’altro grande fan di un classico intramontabile del romance, Le pagine della nostra vita. La loro sarà una love story come quella tra Noah ed Allie? Speriamo di sì.