Nel salotto domenicale di Mara Venier, l’attore Gabriel Garko avrebbe confessato il suo desiderio di paternità. Una rivelazione inaspettata che arriva esattamente un anno dopo il suo coming out.

L’attore si è presentato nel salotto di Domenica In con un mazzo di fiori per zia Mara e la complicità tra i due si è subito rivelata importante. Mara Venier ha infatti sempre sostenuto ogni scelta di Gabriel Garko, è stata un po’ la sua madrina; fu proprio lei a spingerlo a fare il valletto al Festival di Sanremo.

Di fronte a Mara Venier Gabriel Garko si è lasciato andare in un’intervista a cuore aperto in cui ha mostrato tutta la sua umana fragilità. “Oggi mi ritrovo a 49 a vivere una rinascita totale, respiro a pieni polmoni,” ha confessato l’autore parlando del suo coming out.

La confessione che non ti aspetti

Ma le rivelazioni non si fermano qui, Gabriel Garko ha infatti confessato che tra i suoi desideri più intensi al momento c’è la paternità:

“Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente.”

Del resto l’attore parlava di paternità già nel 2016, ai tempi della sua presunta relazione con Adua Del Vesco. Ora le cose sono un po’ cambiate, e Garko è felicemente fidanzato con un uomo, ma il desiderio di un figlio è rimasto.

Poi Gabriel Garko ha teso la mano alla Venier e con un gran sorriso ha annunciato: “Sono vicino alle nozze, aggiungerò un’altra fede a questa,” dice riferendosi a un anello a cui tiene molto e dal quale non si separa mai “Mara vuoi farmi da testimone?” Zia Mara ha sorriso e si è congratulata con lui per il matrimonio imminente.