Il commissario Montalbano non si tocca. E la nuca pelata fa parte del suo fascino. Ma l’attore sui social ipotizza un cambiamento di look: “Me li faccio crescere?”

La foto pubblicata da Luca Zingaretti sul suo account Instagram è diventata virale e ha scatenato l’ilarità dei fan. L’attore si è infatti fatto un selfie in un camerino in cui appare con una vistosa lunga chioma; Zingaretti guarda l’obiettivo con l’espressione truce da vero boss, senza accennare l’ombra di un sorriso. “Che dite, me li faccio crescere?” chiede ironicamente nella didascalia.

Ma non tutti i fan apprezzano il cambio di look.

Immediati i commenti dei followers che si susseguono inarrestabili come una valanga: da “Esci da questo corpo” con chiaro riferimento alla bambina dell’esorcista a “Oddio, forse meglio legati!”

Ma c’è anche qualche fan che apprezza il cambiamento e sembra urlare: “Sei bellissimo!” con tanto di cuoricini, oppure chi è più moderata e scrive: “Bello comunque.”

Insomma, il nuovo look del Commissario Montalbano divide i followers. C’è chi lo preferisce capellone e non con la classica calvizie. E voi da che parte state? Luca Zingaretti meglio con i capelli o meglio pelato?