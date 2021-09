Ieri è andata in onda la seconda puntata di Amici 21 e ci sono state le prime eliminazioni. L’eliminazione al ballerino Nunzio non è andata giù, ed è scattata la polemica contro l’ex prof Todaro.

Il ballerino Nunzio nella prima puntata del Talent Show più famoso della tv italiana aveva affermato di essere stato in passato allievo di Raimondo Todaro. Nunzio non aveva convinto del tutto la giuria di Amici ed era stato messo in sfida con il concorrente Mattias Nigiotti. I due ballerini si sono sfidati in diverse prove nelle puntata di ieri pomeriggio, e infine l’agognato banco della scuola di Amici è andato a Nigiotti.

Nunzio, però, non l’ha presa bene. Al momento il ballerino sembrava aver accettato l’eliminazione senza scomporsi, più tardi tuttavia non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al suo ex insegnante, Raimondo Todaro

“All’inizio non sapevo di trovare Raimondo Todaro, ma quando l’ho saputo ho detto ai miei che sarei andato a casa per una ripicca ad un bambino di tredici anni, perché quando sono andato via dalla sua scuola di ballo avevo tredici anni. Poi mi sono buttato, senza rimpianti.”

Insomma, Nunzio lascia intendere che Raimondo Todaro l’avrebbe eliminato per ripicca. Ma non si ferma qui, arriva a paragonare l’ex insegnante a Ponzio Pilato che si lava le mani prima dell’esecuzione di Gesù lasciando il verdetto ai tre giudici. Prima di andarsene dalla scuola di Amici Nunzio ci tiene a togliersi di dosso l’etichetta di raccomandato e ribadisce che forse il vero raccomandato era Mattias Nigiotti.

“Perché forse era più raccomandato quell’altro con Raimondo che io. Sapevo che sarei uscito, qui lo dico e qui lo nego. Non avrebbe mai votato il ballo e infatti ha fatto come Ponzio Pilato, se n’è lavato le mani chiamando tre giudici.”

Nunzio, dopo l’eliminazione, si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa vediamola così.