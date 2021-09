Nelle ultime ore la principessa etiope avrebbe rivelato un dettaglio intimo sul fidanzato Manuel Bortuzzo. Alla domanda di Ainett Stephens: “Allora sei proprio innamorata?” E’ seguita una risposta inaspettata.

La confessione che non ti aspetti. Ma del resto la principessa etiope, Lucrezia Hailé Selassiè, è molto disinibita. La concorrente GF Vip ha rivelato un dettaglio molto intimo sulla sua relazione con il nuotatore paralimpico, Manuel Bortuzzo.

Manuel nei giorni scorsi aveva scherzato sull’argomento affermando che “Lì sotto funziona ancora tutto bene”; ma oggi la sua fidanzata è stata più esplicita. Alla domanda rivoltale da Ainett Stephens: “Sei proprio innamorata, eh?” Lulù avrebbe risposto senza peli sulla lingua: “Anche lui, gli si è alzato“.

Diciamo che la finezza non è il punto forte di Lulù Hailé Selassiè. Comunque alla reazione fisiologica non corrisponde necessariamente la profondità di un sentimento. Ma del resto la relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo è tra le più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Son in tanti tuttavia a non vedere di buon occhio questa infatuazione, in primis il padre di Manuel, Franco Bortuzzo che avrebbe dichiarato:

“Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso.”

Insomma, Lulù sembra non piacere molto ai genitori di Manuel Bortuzzo. Non è esattamente “la ragazza della porta accanto,” e forse la sua volgarità non è particolarmente apprezzata in famiglia. Ma i due fidanzatini non sembrano intenzionati a darci un taglio: tra baci affettuosi e dirompenti litigate in diretta, la loro relazione prosegue, come Romeo e Giulietta (ma con un bel po’ di romanticismo in meno).