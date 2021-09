Da oltre un anno il celebre attore ha iniziato a vivere una nuova vita dopo il coming out. Ora è felicemente fidanzato, ma le richieste non mancano.

A 49 anni Gabriel Garko ha deciso di vivere libero e senza maschere. Dopo il coming out ufficiale al Grande Fratello Vip nel settembre 2020, l’attore ha iniziato una nuova vita alla luce del sole.

“Quando le persone mi salutavano per strada come se nulla fosse successo ho capito di aver fatto la scelta giusta,” rivela Gabriel parlando del suo terrore di fare coming out e di come, per anni, avesse vissuto nascosto dietro mille costrizioni e maschere. Del resto, molte persone appartenenti al mondo dello spettacolo lo ritenevano il segreto di Pulcinella, e alcune indiscrezioni sul suo orientamento sessuale erano già trapelate.

Ora Gabriel Garko è felicemente fidanzato con Mattia. Sta vivendo quella che definisce la sua terza relazione importante – dopo la lunga storia d’amore con Riccardo, durata 12 anni – e spera sia la love story della vita.

Tuttavia ora che gioca a carte scoperte per l’attore non mancano gli approcci e i tentati flirt, soprattutto sui suoi profili social. L’attore infatti riceve molti messaggi d’approccio sul suo profilo Instagram.

“Diciamo che è caduta ogni barriera. Ma l’approccio facile non mi è mai interessato: sono molto più cerebrale di quanto le persone immaginino”.

Insomma, aspiranti fidanzati di Gabriel Garko, avete poche speranze. Il suo cuore è già impegnato e la sua mente pure, è un uomo serio lui. Il suo coming out ha comunque fatto impazzire i social, e i corteggiatori non si arrenderanno tanto facilmente. Finché pubblica delle foto da foto-modello poi, di sicuro non mancheranno i complimenti né tantomeno i tentativi di approccio. Di che ti stupisci, Gabriel!