GF Vip, nuovo litigio tra Manuel Bortuzzo e Lulù: ecco i motivi.

Al Grande Fratello Vip è nato un nuovo litigio tra Manuel Bortuzzo e Lulù, poiché la principessa oltre ad essersi ingelosita per il messaggio di Sophie Codegoni, sta iniziando a soffrire per il ritorno di Aldo Montano, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. Il nuotatore ha voluto ben precisare sin dall’inizio che quando Aldo Montano tornerà nella Casa del GF Vip lui andrà nuovamente a dormire con il suo amico, gettando completamente in un grande sconforto la ragazza innamorata di lui.

La coppia sembra non trovare pace in questo reality, poiché tra una litigata e l’altra non c’è mai un momento di serenità, forse anche a causa della poca empatia di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù, che sembra la più presa tra i due. La situazione rischierebbe quindi addirittura di peggiorare con l’arrivo di Aldo Montano, anche se il nuotatore potrebbe cambiare idea e fare un passo avanti nei confronti della 19enne, che lo vorrebbe molto di più al suo fianco. Voi che ne pensate? Riuscirà ad uscire nel modo giusto questa coppia o la storia tra i due finirà nel peggiore dei modi? Pensate che Manuel faccia bene a non dormire con la principessa?