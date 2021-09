La bella amicizia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: quanto feeling tra i due.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno passato insieme le vacanze estive, dimostrando di avere un grande feeling, lasciando dunque presupporre che ci potesse essere altro oltre ad una bellissima amicizia. Il settimanale Vero ha voluto dedicargli un articolo per descrivere come si siano trovati bene nonostante tutto il loro passato. A Lipari, luogo in cui hanno passato le vacanze, hanno potuto incontrare anche Tommaso Zorzi e il compagno. I fan hanno avuto modo di immaginare in un possibile ritorno di fiamma, anche se al momento non dovrebbe esserci niente di così importante.

Il settimanale vero ha pubblicato anche un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram per parlare di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dedicandogli anche una breve didascalia: “La showgirl e l’imprenditore assieme. ELISABETTA E FLAVIO, È SOLO UNA BELLA AMICIZIA. MA IL FEELING TRA I DUE FA COMUNQUE SOGNARE..”. Voi cosa ne pensate? Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci potranno mai ritornare insieme? Oppure resterà sempre una bellissima amicizia che legherà i due senza che si inseriscano altri sentimenti più forti? I due al momento sembrano stare bene così e si godono le vacanze tra risate e un ambiente che ispira pace e serenità.