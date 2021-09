Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò allo stadio: arriva anche una dedica sorprendente.

Quella di ieri è stata una giornata speciale, diversa dal solito, per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, visto che il ragazzo ha voluto accompagnare l’attrice a vedere la partita dell’Inter (la sua squadra del cuore) contro l’Atalanta a San Siro. La coppia era molto eccitata in vista del match di Serie A che sarebbero andati a vedere: la partita si è conclusa con un bellissimo 2-2, che ha fatto esaltare tutti, compresi i due presenti allo stadio.

Tuttavia Rosalinda si è indignata per i cori che venivano fatti contro la squadra di Bergamo da parte della curva interista, nel mentre Andrea l’ha ripresa affermando: ““Rosi ha cominciato bene dispiacendosi per i fischi all’ingresso dell’Atalanta. Troppo cuore di panna per lo stadio”. In seguito Zenga ha deciso di postare una foto che li ritraeva entrambi allo stadio sul proprio account ufficiale di Instagram con scritto “E se ti accompagna anche allo stadio…”: ovviamente il post è stato inondato di like e commenti, i quali suggerivano che l’attrice fosse la donna giusta per lui, anche se Andrea non ha forti dubbi ed è molto innamorato di lei. Voi che ne pensate?