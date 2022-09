Da tempo Nina Moric si sta dedicando alla sua arte con la creazione di opere molto particolari. Sui social ne ha mostrato alcune…

Nina Moric pazza di arte. Nella sua casa milanese la donna sta creando vere e proprie opere molto speciali nelle quali cerca di esprimere tutta se stessa. In queste ore l’ex moglie di Fabrizio Corona ha voluto mostrare ai fan sui social alcune novità e lavori ancora da completare o appena finiti.

Nina Moric e il rapporto con l’arte

Già in passato Nina Moric aveva inaugurato all’Art Luxury Gallery di Milano ‘La mia ultima follia’, la sua prima mostra da pittrice, con una collezione composta da 27 opere. In questo caso, però, la donna ha mostrato quelle che si potrebbero definire delle sculture.

Nelle sue stories Instagram, infatti, ecco dei lavori molto particolari come un teschio dipinto a mano con un tacco incastrato dentro di esso o altri oggetti decisamente eccentrici. Opere che rischiano di non essere comprese ma che la stessa Moric ha voluto ‘difendere’.

“Io credo che il grande nemico dell’arte sia la paura: paura di non essere in grado, paura del giudizio altrui. La paura, in generale, è il più grande nemico di tutto”, ha detto la donna. “Però l’arte è libertà, perché dobbiamo aver paura della libertà? E poi non stiamo facendo del male ad alcuno. Come facciamo a criticare gli altri, non sappiamo neppure cos’hanno provato quando hanno messo su tela le loro emozioni?”.

Di seguito un recente post della donna su Instagram nel quale si parla appunto di arte e viene mostrata una zona della sua casa con delle opere. Nei commenti molti complimenti per i lavori della modella che, evidentemente, nonostante la particolarità del suo ingegno, è tanto apprezzata dal suo pubblico che la invita a continuare così:

