Fine settimana ricco di gossip succulenti: tutto quello che è accaduto nel fine settimane e che interessa gli appassionati di cronaca rosa.

Il weekend colleziona sempre una serie infinita di gossip: dall’annuncio delle nozze annullate tra due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, fino al romanticismo che è tornato a farsi sentire tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Non mancano, inoltre, gli ultimi scoop direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip e le nuove – imperdibili – novità sulla separazione del momento: quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il gossip del weekend: cosa è successo

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, ex protagonisti di Uomini e Donne, avevano annunciato il matrimonio dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip. Ora lei ha annunciato l’annullamento delle nozze con il compagno: “[…]Alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!”.

Si riaccende il gossip su Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I due ex coniugi, che a breve diventeranno nonni, sono apparsi in grande sintonia nel corso del concerto di lui all’Arena di Verona. La dedica del cantante e gli abbracci tra lui e la conduttrice sono tornati a far sognare i fan.

Intanto proseguono le indiscrezioni sulla separazione tra Totti e Ilary. A parlare dei segreti della ex coppia è stato l’amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli, che ha svelato che tra i due ci fosse un “tacito accordo” che ammetteva relazioni extraconiugali. Il pr romano non ha risparmiato anche indiscrezioni riguardo l’intimità della coppia: “Lui è focoso, lei tornava da Milano e aveva mal di testa”.

Le ultime notizie dalla casa del Grande Fratello Vip, invece, raccontano di una lite feroce tra Eleonoire Ferruzzi e Luca Salatino e di un’ultima rivelazione di Antonino Spinalbese riguardo la relazione con Belén Rodriguez. “È finita per colpa mia”, ha ammesso l’ex parrucchiere.

Infine, Wanda Nara e Mauro Icardi accendono il gossip internazionale. Dopo l’ufficializzazione della separazione da parte dell’argentina, il calciatore ha pubblicato su Instagram alcuni stralci di conversazione con la ex moglie definendola “tossica”. Poi ha cancellato tutto.

