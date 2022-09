Michelle Hunziker, rimasta in silenzio sulla gravidanza di Aurora, ha finalmente potuto esprimere tutta la gioia di diventare nonna.

L’idea di diventare nonna ha fatto impazzire Michelle Hunziker che, nelle ultime settimane, ha rispettato il silenzio della figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza sulla gravidanza. Nonostante si vociferasse che lei e Eros Ramazzotti fossero al settimo cielo per la lieta notizia data dalla figlia, la conduttrice svizzera e il cantante romano non hanno proferito parola in merito. Dopo l’ufficialità data da Aurora con un video Instagram, però, Michelle ha finalmente potuto esprimere pubblicamente tutta la sua gioia.

Michelle Hunziker nonna è pazza di gioia

Riprendendo nelle sue Instagram story la clip con cui Aurora e Goffredo hanno confermato di essere in attesa del primo figlio, la Hunziker non ha nascosto la grande commozione.

“Ebbene sì, ora si può dire – ha scritto la conduttrice nelle sue Instagram story – .Solo a scriverlo piango! Vi amo”.

È seguita, poi, una nuova storia in cui Michelle, in palestra, esultava di gioia per l’arrivo del primo nipote. “Nonna, sei pronta a fare il prossimo esercizio?”, le domanda la personal trainer a cui la conduttrice replica con un sorriso e un salto: “Sì!”.

Nonno Eros Ramazzotti, per il momento, tace.

Riproduzione riservata © 2022 - DG