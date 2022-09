Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani si commuove pensando al matrimonio. Ma non ha ancora trovato un compagno.

Gemma Galgani è una delle presenze fisse di Uomini e Donne. Dalla fine della relazione con Giorgio Manetti, la dama torinese non ha più incontrato la persona giusta con cui uscire dal dating show che le ha regalato la notorietà. Per questa nuova edizione del programma, però, la Galgani si è detta intenzionata a trovare la persona giusta con cui, magari, un giorno convolare a nozze.

Gemma Galgani: “Solo a pensare di sposarmi…”

Intervistata dal settimanale Nuovo, Gemma ha manifestato tutta l’intenzione di abbattere le barriere e incontrare uomini con cui condividere il futuro lontano da Uomini e Donne.

“Spero un uomo sincero, leale e affettuoso con cui condividere momenti piacevoli. Seguirò ancora una volta il cuore, ma mi costruirò anche una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi e da situazioni poco limpide – ha raccontato – . A ogni nuova conoscenza mi sciolgo in un oceano d’amore, ma con gli uomini sbagliati mi faccio male”.

Pur senza farsi travolgere completamente dalle emozioni, Gemma Galgani cercherà di individuare i corteggiatori più adatti a lei con la speranza che, almeno con uno di loro, possa lasciare il programma.

L’obiettivo futuro? Magari il matrimonio. “Sarebbe una vittoria sia per me sia per lo show che mi ha ospitato in questi anni. Solo a pensare di sposarmi già mi emoziono… – ha detto – . E vorrei trovare l’uomo giusto con il quale camminare verso un futuro all’insegna della serenità”.

