Spiacevole episodio per Andrea Delogu che ha sfogato la sua rabbia e perplessità sull’accaduto sui social dove ha raccontato tutto.

Andrea Delogu arrabbiata e deluso per uno spiacevole episodio che le è capitato nelle scorse ore. La nota conduttrice televisiva e radiofonica ha raccontato cosa le è accaduto in un ristorante/trattoria dove non è stata fatta entrare a causa del suo dress code. In pratica la donna non era “vestita abbastanza bene” per quel locale…

Il racconto di Andrea Delogu

Il racconto di Andrea Delogu è andato in scena su Tik Tok dove la donna ha spiegato tutto nel dettaglio: “Finisco la palestra, vestita da palestra ovviamente. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra e squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”.

Il comportamento della signora appare subito un po’ strano come ha spiegato la Delogu: “Era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era piano e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino”. I fatti, ancora molto strani, meritavano un chiarimento e la showgirl ha provveduto subito a fare una “controprova”.

“Faccio il giro del palazzo e mi viene un dubbio. Chiamo e chiedo di prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono inca**ata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male”.

“Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, no che è tutto pieno. Mi ha fatto incazzare la bugia. Ci sono rimasta male”, ha concluso la conduttrice tv.

